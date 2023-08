Chimenti, non poteva esserci Ryder Cup senza Francesco Molinari

"Per la prima volta nella storia quasi centenaria della competizione due fratelli, peraltro italiani, ricopriranno il ruolo di vicecapitani. Un unicum, che rende ancora più prestigiosa questa Ryder Cup che, sono sicuro, sarà indimenticabile". Così il presidente della Federazione italiana golf, Franco Chimenti, commenta la nomina di Francesco Molinari a vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, in programma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club.

"Francesco Molinari ha scritto pagine storiche della Ryder Cup e sono certo che avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto anche in campo. Porterà calma, esperienza ed estro - aggiunge Chimenti -. Insieme al fratello Edoardo e a tutto lo staff del capitano Luke Donald, sarà un punto di riferimento non solo per i più giovani ma anche per i più esperti. Non poteva esserci una Ryder Cup, quella di Roma, senza Francesco Molinari, un campione che darà ancora tante soddisfazioni al golf italiano".



