Alfonsina Russo, i dati Colosseo ci gratificano del lavoro fatto

"Siamo molto contenti e soddisfatti di questi dati sulle visite di ferragosto: il Colosseo si conferma un' icona e gli ultimi lavori fatti, con l'ascensore panoramico e la mostra nei sotterranei" dell'arena "costituiscono evidentemente un'attrazione importante per il pubblico. Insomma siamo stati gratificati del lavoro svolto".

Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, commenta con l'ANSA il boom di visite al sito in occasione del ponte di ferragosto e della giornata dell'Assunzione.

Un'apertura su cui il Colosseo ha fatto da apripista. "Il Colosseo è un sito che non ha giorni di chiusura fatta eccezione per Natale e Capodanno. Anche se quest'anno coincidendo l'inizio dell'anno con la prima domenica del mese, quella in cui i musei statali sono aperti e gratuiti, siamo rimasti aperti anche in quella occasione" ricorda Russo che spiega: "A differenza degli altri musei statali non abbiamo alcun giorno di chiusura settimanale e la manutenzione la effettuiamo nelle ore di chiusura". Che sono ridottissime visto che "siamo aperti dalla mattina alle 7,30 quando, fino alle 9, è possibile usufruire dell' l'ascensore panoramico che porta alla galleria intermedia e al terzo ordine" l'attico del Colosseo.

"Anche la mostra in corso è molto particolare e sta riscuotendo un grande successo di pubblico, soprattutto l'installazione multimediale con gli ologrammi dei gladiatori e la ricostruzione del Ludus Mangus".



