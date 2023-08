Roma: Dybala saluta Matic, 'una delle persone migliori'

Paulo Dybala saluta Nemanja Matic, che ha lasciato la Roma dopo un solo anno per andare in Francia al Rennes. Il campione del mondo argentino ha pubblicato una storia su Instagram corredata da una foto che lo ritrae insieme al serbo in panchina. "Grazie Matic. Sei un top player ma anche una delle persone migliori - le parole di Dybala -. Auguro il meglio a te e alla tua famiglia".

Finora nessun calciatore della Roma si era espresso, a voce o via social, sull'addio di Matic, Dybala è stato il primo a farlo, e si vedrà se ce ne saranno altri.



