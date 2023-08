Roma, bagno di folla a Ciampino per Paredes e Sanches

Leandro Paredes e Renato Sanches, i due centrocampisti acquistati dalla Roma dopo l'accordo trovato con il Paris SG, sono arrivati nella capitale con un volo privato atterrato all'aeroporto di Ciampino verso le 12.30. Ad attenderli all'uscita nell'area dello scalo riservata all'Aviazione Generale vigilata dalle forze dell'ordine, oltre a fotoreporter e cineoperatori, un centinaio di tifosi giallorossi che hanno sfidato il caldo e, a caccia di selfie e autografi e al grido "Forza Roma; Roma alè" e con addosso magliette, sciarpe e cappellini con i colori del club, li hanno a lungo applauditi, fotografati e filmati con smartphone e tablet. Poi un'auto della Roma ha prelevato i due calciatori per portarli dall'aeroporto in città.

Paredes e Renato Sanches, che andranno a completare la mediana giallorossa dopo l'addio di Matic e la scelta del club di non riscattare Wijnaldum, sono ora attesi dalle visite mediche cui seguirà la firma dei rispettivi contratti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA