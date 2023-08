Scontro tra auto e scooter, donna in codice rosso a Cassino

Sono gravi le condizioni della donna rimasta ferita durante la notte in un incidente stradale accaduto nel centro di Cassino dove si sono scontrati una Volkswagen Golf ed uno scooter sul quale la signora viaggiava in compagnia del marito.

È accaduto dopo la mezzanotte su via Marconi all'incrocio con via San Bertario.

Dopo l'impatto l'auto è finita contro un muro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, due ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco di Cassino. La donna nell'impatto ha riportato lesioni interne che hanno richiesto un intervento avvenuto durante la notte all'ospedale Santa Scolastica di Cassino; il marito ha riportato solo qualche lesione superficiale che è stata medicata al pronto soccorso, illeso l'automobilista che si trovava alla guida della Golf. La polizia sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.





