Roma: doppio colpo in entrata, ecco Renato Sanches e Paredes

La Roma piazza il doppio colpo dal Psg. Praticamente chiuse le trattative per Renato Sanches e Leandro Paredes, con i due centrocampisti che saranno nelle prossime ore nella capitale (al più tardi mercoledì 16 ).

Diverse, però, le modalità d'acquisto con il portoghese che arriverà in prestito con un obbligo di riscatto condizionato (le parti stanno limando proprio gli ultimi dettagli relative alle condizioni per il riscatto).

Paredes, invece, arriva a titolo definitivo per una cifra di 2,5 milioni di euro più bonus (operazione alla pari con l'addio di Matic) più il 30% sulla futura rivendita che andrà al Psg.

Fondamentale nell'acquisto di Paredes anche il ruolo di Paulo Dybala, assieme al quale ha vinto il Mondiale con l'Argentina.





