Prefetto Roma, 'piú controlli per il litorale di Ostia'

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio di Ostia "finalizzato ad affermare energicamente la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione". È quanto rende noto la prefettura di Roma al termine della riunione del Comitato provinciale l'ordine e la sicurezza pubblica all'indomani dell'episodio relativo all'esplosione di una bomba carta nel territorio di Ostia, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto. L'incontro è stato preceduto da una approfondita interlocuzione sulla tematica in argomento tra il prefetto e il procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.

Inoltre di comune accordo con il sindaco, il prefetto ha preannunciato, per settembre, una specifica riunione presso il Municipio di Ostia per una disamina degli esiti delle operazioni di controllo del territorio e delle attività che verranno poste in essere dalle Forze dell'Ordine unitamente alle Polizie locali della Città metropolitana e di Roma Capitale. Tale valutazione permetterà di comparare i dati dell'anno in corso con quelli degli anni precedenti (2022 e 2019 in particolare) al fine di valutare l'efficacia delle misure disposte ed effettuare una specifica "analisi di contesto" che, in termini prospettici, permetterà di individuare eventuali correttivi anche al fine di implementare l'efficienza dei servizi di controllo.

Nel corso della riunione è stata effettuata una minuziosa disamina degli eventi recentemente verificatisi sul litorale romano (Fiumicino, Ostia e nella frazione di Dragona), ponendo specifica attenzione sulle differenze e sugli elementi di convergenza che possano consentire una valutazione circa la possibile correlazione tra tali episodi e l'eventuale individuazione di una matrice criminosa comune.



