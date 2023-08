Gualtieri, 'su Ostia istituzioni compatte e più controlli'

"I fatti di cronaca che hanno interessato nei giorni scorsi Ostia e una parte del litorale romano non devono essere sottovalutati. Ecco perché è positivo il segnale di compattezza istituzionale arrivato dalla riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a partire dal rafforzamento dei controlli disposto dal prefetto Giannini che ringrazio". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Come Roma Capitale abbiamo ribadito la piena collaborazione per garantire la sicurezza e la legalità sul Litorale - aggiunge - che sarà anche protagonista di un grande piano di investimenti. A settembre organizzeremo un incontro in Municipio assieme al Prefetto, coinvolgendo tutte le istituzioni, la cittadinanza e le forze sociali e produttive locali".



