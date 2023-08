Ferragosto, controlli intensificati tra Sabaudia e Terracina

La Polizia di Stato di Latina, in questo weekend che precede il Ferragosto, ha intensificato ulteriormente l'attività di controllo del territorio in provincia di Latina, con l'impiego del personale della Questura, dei commissariati e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Nella giornata di giovedì i controlli hanno riguardato il Comune di Sabaudia, dove è stato realizzato un servizio straordinario di controllo che ha interessato le principali arterie stradali ed il centro cittadino ,durante il quale sono stati sono state identificate oltre 90 persone, tra cui 15 con precedenti di polizia, oltre 50 i veicoli sottoposti a controllo di regolarità da parte del personale. Nelle giornate di venerdì e sabato, invece, l'attività di controllo straordinario del territorio si è spostata nella zona di Terracina dove, nelle zone del lungomare e del centro, sono state identificate più di 250 persone, oltre 40 delle quali con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di 108 veicoli con elevazione di contravvenzioni al codice della strada. I cosiddetti controlli ad "Alto impatto", programmati per tutta la stagione estiva dalla Questura di Latina e volti al contrasto della criminalità e alla prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti continueranno anche nella settimana di Ferragosto.



