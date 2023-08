Ferragosto, a Latina pronte 65 unità dei Vigili del Fuoco

Anche quest'anno, per Ferragosto, i Vigili del Fuoco saranno presenti con 65 unità a copertura dell'intero territorio. Le squadre di terra saranno supportate dai tre presidi AIB di Sezze, Sabaudia, Fondi che si occupano della lotta agli incendi boschivi grazie all'accordo stipulato tra Direzione regionale VVF Lazio e l'Agenzia regionale di Protezione Civile. Anche l'isola di Ponza, grazie al presidio stagionale, vedrà la presenza dei Vigili del Fuoco. Nel caso dovesse scoppiare un incendio boschivo sono 4 gli equipaggi DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) pronti a intervenire. Queste figure sono indispensabili per coordinare i Canadair, i mezzi aerei regionali, le squadre a terra e i volontari. Dall'inizio del 2023 sono stati effettuati oltre 4000 interventi tra incendi, soccorso e ricerca di persone, dissesti statici, incidenti stradali, danni dovuti a dissesti idrogeologici, numerosi gli interventi nelle zone di Sezze e Sermoneta, per l'ondata di maltempo di giugno. A questo lavoro si aggiunge l'organizzazione e la gestione di una esercitazione specialistica interforze sull'isola di Ponza.



