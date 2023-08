Arriva postazione mobile sanitaria sulla spiaggia di Passoscuro

A Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino, e' stato attivato un presidio di una postazione mobile sanitaria, a servizio della spiaggia, con l'ausilio di una postazione fissa con materiali per il primo intervento. "È un grande obiettivo raggiunto che mancava da molto tempo - sottolinea il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini - La salute del cittadino è la prima cosa per questa amministrazione e sono lieto che il primo punto sia stato fatto a Passoscuro, anche per tutto il grande afflusso di villeggianti che c'è nel periodo estivo". "Non esiste nelle vicinanze una struttura sanitaria importante per interventi urgenti. Questi presidi sono un primo importante passo per avvicinare alle persone i servizi sanitari, che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti", aggiunte.

Stefano Calandra, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, esprime grande soddisfazione: "Questo importante passo avanti - afferma - rappresenta un chiaro segnale dell'impegno costante dell'Amministrazione Comunale nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. È importante sottolineare che questa iniziativa rappresenta solo l'inizio di un impegno più ampio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, non solo lungo il litorale, ma anche nelle altre località del nostro territorio.

Ogni vita salvata non ha prezzo".



