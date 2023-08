Traffico intenso, tre tamponamenti sul tratto ciociaro dell' A1

Tre incidenti ed una dozzina di veicoli coinvolti sono il bilancio della mattinata da bollino nero sulle strade ed autostrada che attraversano la provincia di Frosinone, prese d'assalto dall'ondata di vacanzieri. Gli incidenti hanno determinato code e rallentamenti, tutti in direzione di Napoli.

Qui, intorno alle 7 di questa mattina c'è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto sette auto: è accaduto nel tratto compreso tra i caselli di Colleferro e di Anagni, determinando una coda che ha toccato gli otto chilometri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone e Roma Sud con il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade. Per alcune ore è stata consigliata l'uscita a San Cesareo per scavalcare l'incidente. Ora la situazione si è regolarizzata e si registrano rallentamenti per traffico intenso più a sud all'altezza di Ceprano.

Lì in mattinata c'è stato un altro tamponamento. È stato registrato nel tratto che attraversa il territorio al confine con Colfelice: anche in questo caso sono state diverse le auto coinvolte ed è stato necessario l'intervento anche dei Vigili del Fuoco di Cassino.

L'altro incidente è avvenuto a ridosso del casello di San Vittore del Lazio: qui si sono tamponate due Audi determinando anche in questo caso code e rallentamenti subito smaltiti dal personale di Autostrade Polizia Stradale.

In nessuno degli incidenti sono stati registrati feriti gravi



