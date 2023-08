Rissa durante movida a Cassino, il questore chiude un locale

Il questore di Frosinone Domenico Condello ha decretato la sospensione 'con procedura d'urgenza' della licenza per il bar di Cassino teatro della violenta rissa avvenuta lo scorso fine settimana e finita sui social grazie alle riprese effettuate da uno degli avventori. Alcuni dei protagonisti sono finiti in ospedale con lesioni e fratture.

Il locale non potrà aprire per le prossime tre settimane.

"Ribadiamo che per la Polizia di Stato esiste un solo modo per interpretare il concetto tolleranza zero", ha spiegato il questore che da alcune settimane ha imposto il rigoroso rispetto delle norme di Pubblica sicurezza in tutti i locali.

Per questo la proposta di chiusura del locale di Cassino ha seguito un iter accelerato, "in previsione delle imminenti giornate festive di ferragosto. Abbiamo voluto evitare che il locale possa, ancora una volta, essere teatro di gravi episodi di violenza".

A motivare il provvedimento sono stati diversi elementi emersi durante l'istruttoria. È stato accertato come non fosse la prima volta che all'interno del bar si verificasse una rissa; già nel mese di ottobre 2022 c'era stato un altro episodio degenerato in un violento scontro tra 4 persone ed anche in quel caso un video lo aveva documentato sui social. Inoltre, a luglio 2023 sull'App "YouPol" era stato segnalato che in quella struttura erano stati serviti alcolici ed una ragazzina di 14 anni fino a quando ha sfiorato il coma etilico ed è finta nell'ospedale cittadino.

Nell'ultimo episodio, il titolare era presente alla scazzottata ma non ha chiamato le forze dell'ordine. Per tutti questi motivi il provvedimento è stato immediatamente reso esecutivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA