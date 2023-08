Ferito da agente a Roma, procura avvia indagine

E' indagato per lesioni gravi il poliziotto che mercoledì sera ha sparato ad un uomo, ferendolo al fianco, nel corso di un intervento all'interno di un appartamento in via Antonimina, nella zona Anagnina. La Procura di Roma ha formalmente aperto un procedimento.

I poliziotti del commissariato Romanina erano intervenuti dopo una serie di telefonate al 112 da parte degli inquilini che segnalavano lamenti e rumori provenire dall'appartamento. Gli agenti, una volta entrati, hanno visto l'uomo avvicinarsi in modo minaccioso e dopo avere intimato più volte l'alt, uno di loro ha sparato colpendolo al fianco. Il ferito, risultato poi essere il proprietario dell'appartamento, è stato trasportato in ospedale. L'uomo è ricoverato all'ospedale Casilino ed è attualmente intubato. Il pm di turno, per accertare la dinamica di quanto avvenuto, ha disposto una consulenza medico-legale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA