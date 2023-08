Detenzione di cocaina e resistenza, arrestato da carabinieri

I carabinieri di Piedimonte San Germano hanno arrestato un 29enne originario di un Comune della Valle dei Santi trovato in possesso di 70 grammi di cocaina. Il giovane è stato sorpreso nell'abitazione di un'amica a Piedimonte San Germano: non avrebbe potuto trovarsi in paese perché era stato allontanato con un "foglio di via obbligatorio" che gli vietava di tornare per i prossimi anni.

Al momento del controllo ha fatto resistenza ma è stato bloccato e perquisito trovando l'ingente quantitativo di cocaina nascosto all'interno del cappuccio della felpa.

Il 29enne è stato accompagnato presso il carcere di via Sferracavalli a Cassino dove resterà disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri stanno indagando per scoprire la provenienza e la destinazione dello stupefacente.



