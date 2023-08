Caos in comune per un sostegno al posto del RdC, arrestato

Gli avevano comunicato che da questo mese non avrebbe più avuto diritto al Reddito di Cittadinanza: è andato nel municipio del suo paese reclamando un sussidio. Ma lo ha fatto con tanta veemenza ed alterazione da far scattare la chiamata ai carabinieri. Che alla fine lo hanno arrestato. È accaduto nella tarda mattinata all'interno del municipio di Pescosolido dove un 49enne in evidente stato di alterazione, secondo le testimonianze dei presenti ha iniziato a minacciare gli impiegati pretendendo un sostegno con cui compensare il Reddito di Cittadinanza. Si è alterato ancora di più quando gli è stato spiegato che la scelta non dipendeva dal personale comunale. Nonostante la chiamata ai carabinieri ed i tentativi di riportarlo alla calma, l'uomo ha iniziato a danneggiare anche alcuni arredi. All'arrivo dei militari si è scagliato anche contro di loro, colpendoli al volto. L'uomo è stato bloccato ed arrestato.

Viste le sue condizioni, il sostituto procuratore di turno presso la procura di Cassino ha disposto il ricovero nel reparto psichiatrico del Santa Scolastica di Cassino. Ora il 49enne è sedato e piantonato in attesa del giudizio direttissimo che verrà celebrato davanti al giudice del Tribunale di Cassino. Le accuse per lui sono quelle di danneggiamento, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari feriti hanno riportato delle lesioni al volto giudicate guaribili con pochi giorni di prognosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA