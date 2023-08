Esplode bomba carta davanti a rivenditore auto, indagano Cc

I carabinieri indagano in relazione allo scoppio di una bomba carta avvenuto questa notte davanti ad un rivenditore di auto in vicolo di Dragone, nella periferia sud di Roma.

Lo scoppio, in base a quanto si apprende, ha provocato danni alla struttura e ad una auto parcheggiata nella vicinanze. I militari sono al lavoro, anche grazie all'analisi di eventuali telecamere presenti in zona, per cercare di individuare gli autori del gesto. Nei giorni scorsi altri due ordigni rudimentali sono stati fatti esplodere ad Ostia e a Fiumicino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA