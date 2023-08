Daini morti nei campi di Fregene, esami per stabilire le cause

A partire da metà luglio, alcuni esemplari di daini sono stati trovati morti all'ingresso di Fregene nei campi nella zona sud. Alcune carcasse sono state prelevate dalla Asl per eseguire gli esami così da accertate le cause dei decessi e se da attribuire, come ipotesi, a presenze di predatori, alla costipazione da ingerimento di patate od ad altre motivazioni.

Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione tecnica dal Comune di Fiumicino, che sta monitorando la situazione, con la Asl, Riserva Statale, Wwf, ed altri enti coinvolti, per chiarire la situazione, "attenzionata agli uffici competenti e sotto controllo" - fa sapere l'amministrazione - ed eventualmente prendere delle misure mirate a prevenire altri decessi.

Negli ultimi anni la colonia dei daini a Fregene è molto aumentata di numero nelle aree boschive e verdi della zona. Fino a poco più di un anno fa, diversi erano stati gli impatti con veicoli, in particolare su via della Veneziana ma anche a Maccarese. L'amministrazione comunale ha preso delle misure come il varo di un varco dedicato, su via della Veneziana, al transito degli animali, con congegni luminosi che preallertano gli automobilisti del passaggio dei daini, e l'innalzamento e la ristrutturazione delle reti lungo campi agricoli. Il numero degli scontri tra daini e veicoli si è notevolmente ridotto.





