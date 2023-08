"Conte nero" accoltella un uomo a Trastevere che lo colpisce

Un artista di strada keniota è stato ferito al collo, al limite della giugulare, da Ranieri Adami Piccolomini, conosciuto nella Capitale come "conte nero" perché discendente di Papa Pio II. Il ferito stava cenando in un locale a piazza Sant'Apollonia, a Trastevere, poco dopo la mezzanotte, quando l'aggressore lo ha colpito di sorpresa probabilmente con un pezzo di bottiglia rotta. L'artista ha reagito a sua volta colpendo "il conte nero" con una sedia. Tra i giovani presenti, a pochi passi da Santa Maria in Trastevere, si è scatenato il panico e molti hanno cominciato a urlare. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e poi portati in ospedale e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Porta Portese.

L'artista è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, mentre l'altro con 30, dopo essere stato tenuto in osservazione all'ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina per ulteriori esami diagnostici. Piccolomini, che è stato arrestato per tentato omicidio e verrà condotto a Regina Coeli, soltanto cinque giorni fa era stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato di morte i militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure a Trastevere, oltre ad aver intimato loro di consegnargli le armi.



