Bimba scivola in piscina e batte la testa, trasferita a Roma

Una bambina di nove anni è scivolata sul pavimento bagnato che costeggia la vasca di una piscina battendo con violenza la faccia a terra e perdendo i sensi. Sul posto, nel territorio comunale di Roccasecca ai confini con Colfelice è intervenuto il personale sanitario del 118: nel frattempo la bambina aveva ripreso conoscenza ma per precauzione è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù della capitale.

La bambina è di nazionalità francese e si trovava in vacanza insieme ai genitori nel territorio del quale sono originari i nonni.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per i rilievi utili a ricostruire l'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Le condizioni della paziente vengono giudicate stazionarie.





