A Formia anziano muore nella notte nell'incendio della sua casa

Un uomo di 90 anni è morto la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione in campagna a Formia, in provincia di Latina.

Alle 3:40 Vigili del Fuoco del Comando di Latina e di Gaeta sono intervenuti in via Canzatora, in aperta campagna, per un incendio sviluppatosi in un'abitazione isolata di circa 60 mq disposta su un livello. Le fiamme hanno interessato la camera da letto dell'abitazione, dove è stato trovato il corpo del proprietario della casa. Personale del 118 ne ha constatato il decesso.

Si occupa delle indagini, per stabilire le cause dell'incendio, la Polizia.



