Sit-in Pd, 'stop revisionismo, De Angelis si dimetta'

Non passa la bufera sul caso De Angelis. "Basta con il revisionismo, De Angelis deve dimettersi", questa la frase ripetuta dagli esponenti e dai militanti del Pd, riuniti sotto la Regione Lazio per chiedere al presidente Francesco Rocca di allontanare il direttore della comunicazione istituzionale della Regione, l'ex estremista di destra De Angelis, per le dichiarazioni sulla strage di Bologna.

Rocca ieri ha messo la parola fine a questa vicenda, confermando il suo collaboratore e rinnovandogli la fiducia.

Così oggi un centinaio di persone, sotto la regione, chiedono al governatore che riveda la sua scelta e che risponda alle domande dell'opposizione. Presenti, tra gli altri il senatore Filippo Sensi, il segretario regionale Daniele Leodori, il segretario romano Enzo Foschi, la consigliera regionale Emanuela Droghei, la presidente dei dem Roma, Giulia Tempesta e il capogruppo Pd in regione Lazio, Mario Ciarla. I dem al termine del presidio, hanno annunciato che comunque è stato raggiunto un primo "risultato" ottenendo per oggi la convocazione della capigruppo, con la richiesta di un consiglio straordinario.



