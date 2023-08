Roma: da commissione ok a nuovo cda Centrale Latte

Arriva il nuovo Cda della Centrale del Latte. Questa mattina la Commissione Bilancio di Roma Capitale, presieduta dalla consigliera Giulia Tempesta, ha espresso parere favorevole per il rinnovo del consiglio di Amministrazione della società Centrale del Latte di Roma. Fabio Massimo Pallottini è stato indicato in qualità di presidente, mentre Enrico Cola, Sabrina Stella, Daria dell'Aquila sono le figure che l'amministrazione ha individuato come membri del Consiglio di Amministrazione. Pallottini, come ha sottolineato il Dg di Roma Capitale in Commissione, è un manager di comprovata esperienza, attualmente Managing Director di Car ScpA, il primo Centro Agroalimentare d'Italia ed uno dei principali in Europa è presidente di Italmercati ed è stato componente di vari Cda del settore agroalimentare.

Soddisfatta la maggioranza in Commissione per l'elevata attenzione alle capacità manageriali dei profili indicati e per la nomina di Pallottini a cui i consiglieri hanno rivolto gli auguri di buon lavoro per il rilancio di un'azienda fondamentale per la Capitale.



