Giubileo: ponte Vittorio Emanuele II chiude notti 10 e 11

Chiusura del ponte Vittorio Emanuele II nella notte tra il 10 e l'11 agosto e nella notte tra l'11 e il 12. In entrambe le notti di giovedì e venerdì il ponte verrà chiuso dalle 22 alle 6 del mattino per consentire le lavorazioni propedeutiche al cantiere di piazza Pia. "Procede serrata la predisposizione delle operazioni preliminari all'avvio delle lavorazioni su piazza Pia. In questa fase stiamo organizzando i cambi di viabilità e nelle prossime notti Anas interverrà su ponte Vittorio Emanuele II per disporre la segnaletica e gli impianti semaforici che entreranno in funzione quando piazza Pia verrà chiusa", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. Le lavorazioni prevedono la predisposizione dei nuovi impianti semaforici, in vista del cambio di viabilità che interverrà dalla fine del mese, quando ci sarà la chiusura di piazza Pia. A partire da fine agosto, infatti, il ponte diventerà percorribile nel doppio senso di marcia. Inoltre, nella notte dell'11 agosto Anas procederà ad alcune modifiche sui cigli stradali intorno a piazza Pia che non arrecheranno nessuna interruzione alla viabilità.



