Ferragosto:al Baubeach tanti eventi per gli amici a 4 zampe

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Giochi, lezioni di yoga, sup yoga con cane, lezioni di ricerca olfattiva, avventure sull'isola del fiume, una mostra fotografica. Sono gli appuntamenti al Baubeach di Maccarese, sul litorale nord di Fiumicino, la prima spiaggia in Italia attrezzata per i cani ed i loro accompagnatori, che accompagneranno il lungo week-end fino a Ferragosto. Nella spiaggia di 7000 mq, che festeggia 25 anni di attività', per coinvolgere single, coppie e famiglie con quattro zampe al seguito, saranno anche organizzati una serie di microlaboratori incentrati sui sensi del cane; si tratta di workshop etologici a cui si integreranno dei laboratori artistici con la decorazione di aquiloni che verranno fatti volare a conclusione della pratica.

"Ci vuole coraggio per rimanere in equilibrio in questo mondo - afferma Patrizia Daffinà, fondatrice della spiaggia - e, come afferma John Petit-Senn, "il vero coraggio è come un aquilone: il vento contrario lo solleva più in alto". Abbiamo dunque pensato insieme a Cecilia Brincat e all'artista Karen Thomas, con la quale da anni condividiamo in spiaggia numerosi programmi artistici con la partecipazione degli stessi bagnanti, di far dipingere ai partecipanti al laboratorio aquiloni, ognuno con la propria fantasia, per poi librarli in cielo, a fine giornata, in un gran finale di poesia e totale empatia con l'universo".

Inoltre, durante tutta la giornata, si terranno più sessioni di giochi in acqua con i cani, dove si daranno consigli sulla corretta gestione durante l'immersione con gli amici a quattro zampe.

Infine, anche la mostra "Con un unico obiettivo", a cura del fotografo "pet e portrait" Fabio di Marcantonio, che supporta la campagna contro l'abbandono lanciata dall'associazione "Un tesoro di Cane". Si tratta di un itinerario emotivo con oltre 40 scatti fotografici.





