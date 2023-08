Assessore, su show Circo Massimo non decide Sovrintendente

"C'è stata una polemica sul concerto di Travis Scott, una polemica sterile. Al Circo Massimo con 60 mila ragazzi di età media di 20 anni ci sono stati zero incidenti". Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale, in merito alla polemica sorta per il concerto di Travis Scott. "Sentire la sovrintendente dire: 'al Circo Massimo bisogna fare solo l'opera o il balletto'. Ecco… fortuna che non decide lei cosa si fa al Circo Massimo", aggiunge Onorato.



