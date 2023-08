Assessore, spray al concerto di Scott? volevano derubare barista

"Ho letto della vicenda dello spray al peperoncino. Ma la verità è un po' diversa: dei balordi, criminali - perché è molto pericoloso l'utilizzo dello spry soprattuto se c'è tanta gente - hanno provato ad assaltare non le persone che guardavano il concerto ma un cassiere di un bar per rubargli l'incasso e non ci sono riusciti. Ma anche lì, grazie ad una organizzazione pazzesca, la sicurezza, le forze dell'ordine, la prefettura, non ci sono stati incidenti". Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi di Roma Capitale, in merito alla polemica sorta per il concerto di Travis Scott.





