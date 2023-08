Al Circo Massimo ora attesi Pezzali e l'equitazione

Dopo il "terremoto" Travis Scott, il prossimo big atteso al Circo Massimo sarà Max Pezzali con il suo Circo Max. Una grande festa, in programma il 2 settembre, per festeggiare 30 anni di carriera. Il leader degli 883 dovrebbe essere sul palco già nel tardo pomeriggio e condividerà il concerto con amici che hanno "fatto pezzi di strada" con lui come "gli Articolo 31 e Paola e Chiara. Poi Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Lazza, Sangiovanni". E ci sarà spazio anche per un dj time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso.

Si volta decisamente pagina, dal 15 al 17 settembre, con la "Formula 1 dell'equitazione" nella nuova tappa del Longines Global Champions Tour di Roma 2023, il circuito di salto a ostacoli più prestigioso al mondo. È la terza volta che il Circo Massimo accoglie le corse dei cavalli e l'élite dello show jumping internazionale, in cui campioni olimpici, mondiali e continentali si sfidano in vista delle prossime gare di New York, Riad e della battaglia finale di Praga a novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA