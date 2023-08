Viene da Frosinone il nuovo talento del Tiro a volo

Andrea Diana, sedicenne di Frosinone, è il nuovo campione del mondo degli Junior di Fossa Universale (la disciplina non olimpica del tiro a volo che contempla lanci da cinque macchine invece che da quindici come appunto nella Fossa Olimpica). L'azzurro si è imposto nel Mondiale di categoria, in Spagna, totalizzando 194/200 e costringendo alle piazze d'onore due i coetanei australiani, entrambi di origini italiane, Marco Corbo (193) e Lucas Furlan (192).

"Andrea è un talento straordinario - spiega il commissario tecnico della juniores azzurra Sandro Polsinelli -: andare a comporre un 50/50 nella terza giornata e un 49/50 nell'ultima come ha fatto in questo Mondiale vuol dire saper padroneggiare perfettamente la tensione della gara".

Il neo-campione del mondo Andrea Diana ha anche conquistato la medaglia d'argento a squadre in collaborazione con Giuseppe Fiume e Diego Martelli (563/600) alle spalle della Spagna (570).





