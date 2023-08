Circa sessanta persone, presenti ieri sera al Circo Massimo, per assistere al concerto di Travis Scott, hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Non si esclude che a causare l'irritazione possa essere stato uno spray al peperoncino spruzzato da uno spettatore durante il concerto.

Verifiche sono in corso da parte della polizia.



