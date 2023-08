Rubano a Termini valigia con beni per 300mila euro,un denunciato

Gli rubano la valigia con beni del valore di 300 mila euro ma la polizia riesce ad individuare gli autori e a recuperare il bottino. E' quanto accaduto il 4 agosto scorso alla stazione Termini di Roma dove due uomini, cittadini algerini di 25 e 28 anni, dopo avere distratto un anziano passeggero, sono riusciti a rubargli il trolley che conteneva un vero e proprio tesoro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Viminale, impegnata nei consueti controlli coordinati dal ministero dell'Interno e i colleghi della Polfer. Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile individuare i due autori della rapina. Il pomeriggio seguente i poliziotti sono intervenuti in zona Torre Gaia dove era stato localizzato il trolley. Il 25enne è stato fermato mentre usciva da un appartamento. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato mentre sono in corso indagini per indentificare il complice. Il bottino della rapina è stato restituito al proprietario.



