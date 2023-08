Roma: palestra per Dybala, ma condizioni non preoccupano

La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria e Paulo Dybala ha svolto solo lavoro in palestra, senza scendere in campo con il resto dei compagni. Le condizioni dell'argentino, dopo essersi fermato per un fastidio all'inguine con il Tolosa, non preoccupano comunque il club giallorosso. Non sono previsti, infatti, degli accertamenti, con lo stesso calciatore che ha già rassicurato tecnico e staff circa le sue condizioni. Lo stop di domenica in amichevole è stato solo a scopo precauzionale e nei prossimi giorni è atteso di nuovo in gruppo.

Non ha lavorato con il resto della squadra nemmeno Matic, ufficialmente per un fastidio muscolare, ma con il centrocampista al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero al Rennes. La Roma nega che siano arrivate manifestazioni d'interesse per il calciatore e tantomeno offerte, con la volontà del club che sarebbe quella di non cedere il centrocampista. La società giallorossa, però, è anche piuttosto indispettita con il Rennes per aver avviato dei contatti con Matic senza essere informata.



