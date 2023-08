Ostia, parcheggiatore minaccia turiste

Nel corso dei controlli sui parcheggiatori abusivi, ad Ostia, una pattuglia del X Gruppo Mare della polizia di Roma Capitale ha fermato un cittadino straniero. L'uomo, di 60 anni, stava minacciando due giovani turiste in Piazza della Stazione Vecchia perché non volevano pagarlo dopo aver parcheggiato.

Il sessantenne alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, che avevano notato la scena, ha prima cercato di divincolarsi per sottrarsi ai controlli, salvo poi tentare di aggredire gli operatori che lo hanno bloccato.

Sottoposto ai consueti controlli sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, al termine delle verifiche il parcheggiatore è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per aggressione, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità



