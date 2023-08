Roma: Mourinho saluta Ibanez e ironizza sul mercato

Josè Mourinho posta sui social una foto con Roger Ibanez e ufficializza la sua cessione all'Al-Ahli: "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una cena adeguata a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita", scrive l'allenatore della Roma.

Il tecnico lusitano sembra anche ironizzare sul mercato dei giallorossi: "Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore", scrive aggiungendo qualche "faccina" che ride. La frecciata finale non passa inosservata a qualche tifoso romanista che si schiera con Mourinho e critica il mercato del club.



