La Casa del Jazz sbanca, incassi record ai 50 concerti estivi

Record di spettatori e di incassi per gli appuntamenti alla Casa del Jazz che hanno animato dal 7 giugno al 6 agosto il cartellone di Summertime con una offerta davvero ricca di artisti, generi e proposte. I biglietti venduti sono stati oltre 24mila (+10% rispetto all'anno scorso) per un incasso di 490 mila euro rispetto ai 442 mila del 2022 (+11%). La stagione estiva a Villa Osio della Fondazione Musica per Roma, che gestisce la Casa del Jazz dal 2018, ha presentato le migliori proposte del jazz italiano e internazionale con oltre 40 concerti, a cui si aggiungono i dieci appuntamenti della rassegna I Concerti nel Parco, con focus specifici dedicati agli artisti in ascesa italiani e stranieri, alle nuove tendenze, alle grandi orchestre, ai virtuosi di basso, chitarra e sassofono e alla contaminazione. Il picco è stato registrato con il sold out dei 1200 spettatori per il bassista Marcus Miller. A questi risultati si aggiungono gli oltre seimila spettatori dei che dieci spettacoli ospitati dal 2 luglio al 6 agosto per I Concerti nel Parco.

"L'attenzione che abbiamo sempre posto nel considerare in primo luogo la qualità artistica della nostra programmazione ha riscosso ancora una volta il favore del pubblico. - ha detto Daniele Pittèri, AD della Fondazione Musica per Roma - Con nomi di spicco del panorama jazzistico internazionale e nuovi talenti che si sono avvicendati, senza dimenticare le produzioni originali della nostra etichetta discografica, Summertime si conferma una delle più importanti kermesse estive di jazz''. Tra gli artisti in scena nel parco meraviglioso di Villa Osio Enrico Pieranunzi, Maria Pia De Vito, Enrico Rava, Chiara Civello, DOMi & JD Beck, Paolo Fresu, Jan Garbarek, Incognito, John Surman, Julian Lage, Marc Ribot, Bill Frisell, Kenny Garrett, Dave Holland, Danilo Perez, Marcus Miller, Peter Erskine, James Senese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA