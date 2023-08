Atletica: Europei U.20; Furlani in finale nel lungo con 8,07

Sei atleti italiani promossi in finale nella mattina inaugurale agli Europei under 20 di atletica a Gerusalemme. Nel salto in lungo Mattia Furlani vola a 8,07 con il primo salto e conquista subito il pass diretto, firmando la miglior misura del turno eliminatorio. È un risultato di valore assoluto a livello internazionale, ma anche la sua seconda prestazione in carriera con vento regolare, inferiore solo al personale di 8,24 ottenuto all'inizio di giugno.

Furlani tornerà in gara domani a partire dalle 16.10 ora italiana, per andare in caccia di un'altra medaglia sulla stessa pedana dove nella scorsa stagione il reatino ha trionfato agli Europei U18. In finale ci sarà di nuovo il milanese Francesco Inzoli, bronzo un anno fa, che atterra a 7,59 ventoso (+2.8) e 7,44 (-1.0) regolare.

Avanti in due anche nell'asta: è sufficiente un salto al torinese Simone Bertelli, subito a segno a 5,15, e missione compiuta anche per Federico Bonanni valicando la quota alla seconda prova.

Nei 400 sbarca in finale il brianzolo Matteo Di Benedetto, ancora protagonista di un netto miglioramento in questa stagione con 46.41, quarto miglior tempo complessivo.



