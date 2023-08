Stragi del sabato sera, raffica di controlli a Terracina

La Polizia di Stato di Latina ha effettuato, la scorsa notte, servizi di controllo diretti a prevenire le stragi del sabato sera. Le pattuglie della Polizia Stradale di Terracina sono state impiegate nel dispositivo mirato a rafforzare i controlli e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza, sulle strade del centro abitato di Terracina e zone limitrofe. Il servizio si è concretizzato con posti di controllo, con l'impiego congiunto del personale, durante il quale sono state complessivamente controllati oltre 50 veicoli e 64 persone. Dai controlli attraverso le apparecchiature Drugread ed Etilometro sono risultati positivi 6 conducenti all'alcool-test tra cui un minorenne, 2 i soggetti risultati positivi al drugtest, test che in entrambi i casi ha restituito il risultato di positività al consumo della cocaina, accertamento effettuato con il supporto del Sanitario presente in loco. Il bilancio complessivo del dispositivo di sicurezza è di 3 patenti ritirate, una persona denunciata all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e diverse contravvenzioni relative al mancato uso delle cinture di sicurezza e per il superamento dei limiti di velocità.



