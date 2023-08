Maltempo in Ciociaria, tetti scoperchiati e alberi abbattuti

Il maltempo ha provocato danni e disagi durante la notte nel sud della provincia di Frosinone. A Cassino il vento ha sradicato diversi alberi che sono caduti sulle strade ed in alcuni casi anche a ridosso di fabbricati.

Su Sant'Elia Fiumerapido si è abbattuta una tromba d'aria che ha colpito in particolare le frazioni Valleluce e Olivella: ha scoperchiato tetti, abbattuto pali della rete elettrica e lasciato senza energia diverse abitazioni; anche qui ci sono stati alberi abbattuti dal vento.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti insieme al personale tecnico della Provincia di Frosinone per ripristinare la viabilità sulle strade di collegamento principali e per la prima assistenza alle persone.

La conta dei danni è in corso: il sindaco di Sant'Elia Fiumerapido ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale.



