Il Consiglio regionale approva l'Assestamento di bilancio

Un assestamento tecnico che lascia 'l'amaro in bocca' all'opposizione e ai sindacati ma che invece per la maggioranza è un punto di inizio per arrivare alla vera era del centrodestra in Regione. Il Consiglio regionale del Lazio oggi ha approvato, con 29 favorevoli e 14 contrari, "l'Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025". Come spiegato dall'assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, durante la presentazione all'Aula del provvedimento, si tratta di una "manovra tecnica a tutti gli effetti, che fornisce una fotografia del bilancio regionale approvato a marzo scorso e aggiornato con le variazioni intercorse in questi mesi, senza alcuna nuova modifica, a saldo zero". "In questo assestamento non c'erano risorse disponibili. Noi ci muoviamo nel rigore delle indicazioni della Corte dei Conti: ricordo che il Lazio ha 22,3 miliardi di debito che costano un miliardo e mezzo di oneri", ha ribadito Righini.

Dall'opposizione però c'è una forte amarezza, come messo in evidenza dai sindacati, soprattutto per il taglio del fondo salva tasse e per la soppressione delle agenzie regionali: "Non c'è ombra del ripristino del fondo taglia tasse, nemmeno con un importo minore rispetto allo stanziamento fatto da noi nella precedente consiliatura e, soprattutto, non viene previsto alcun sostegno ai Comuni per implementare i Servizi sociali che ora saranno chiamati a rispondere alle decine di migliaia di famiglie della nostra Regione colpite dallo stop al reddito di cittadinanza", dice all'ANSA Emanuela Droghei, consigliera Pd e vicepresidente della commissione bilancio al Consiglio Regionale del Lazio. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, è ovviamente di altre vedute: "La Legge sull'Assestamento approvata oggi rappresenta un tassello importante, un momento significativo utile a gettare le basi per le future azioni della Regione da qui alla prossima legge di stabilità", ha detto Sabatini parlando con l'ANSA. Per Sabatini oggi si sono messi "in ordine i conti che come ha confermato la Corte dei Conti erano in condizioni critiche".





