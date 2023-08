Falcao lascia il Santos, Marcos Leonardo rimane

Un altro indizio allontana Marcos Leonardo, attaccante del Santos, dalla Roma, che in questi giorni sta tentando di acquistare questo ragazzo protagonista del Mondiale U.20 (e del 'Brasilerao'). Infatti il club del litorale paulista ha deciso di cedere al Chelsea, per 20 milioni di euro per il 70% del cartellino, pagati tutti ora in un'unica rata, l'altra punta della prima squadra (in cui è stato 'promosso' da pochi mesi) Deivid Washington, 18 anni, 'ariete' di 1.87 con 16 presenze fra i 'grandi'. Il ragazzo si è già detto felice di questo trasferimento, ma ciò significa che il Santos non può privarsi anche di Marcos Leonardo, per non ritrovarsi senza 'prime punte' e, nel reparto avanzato, con i soli Julio Furch e Bruno Mezenga. Oltretutto, sottolineano i media brasiliani, l'offerta della Roma non è mai andata oltre i dieci milioni, pagabili a partire da dicembre, e quindi il 'Peixe' ha deciso di tenersi il giocatore.

Va invece via, avendo rescisso ieri il contratto di comune accordo con la società, il responsabile del settore calcio del Santos Paulo Roberto Falcao, che in una nota ha spiegato di aver preso questa decisione "viste le recenti contestazioni della tifoseria per le prestazioni della squadra in campo. Il mio sentimento, per prima cosa, è di difendere l'immagine di questa istituzione". Poi una battuta su una vicenda che, secondo alcuni giornali locali, lo vedrebbe coinvolto, ovvero una denuncia per molestie sessuali fatta da una donna che vive nel suo stesso condominio. "Quanto all'accusa di questo venerdì - fa sapere Falcao -, di cui con mia sorpresa ho appreso dai giornali, sottolineo che non è successo nulla".



