Perseguita e minaccia ex, arrestato 19enne vicino Roma

I carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 19 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non aveva accettato la fine di una storia sentimentale con una ragazza di 18 anni. Da qui i comportamenti vessatori fatti di continue telefonate e appostamenti sotto casa della ragazza. A seguito di tali gesti, che hanno messo in allarme anche la madre della giovane, è stata presentata la denuncia ai Carabinieri, che ha permesso di attivare la procedura del "codice rosso".

La notte del 27 luglio scorso, il 19enne si è presentato sotto casa dell'ex fidanzata, iniziando a colpire la porta d'ingresso con calci e pugni e minacciando la ragazza e sua madre, che hanno chiesto aiuto telefonando al 112.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, ha permesso di fermare l'ira del ragazzo, salvaguardato l'incolumità della giovane e di sua madre.

Il 19enne è stato quindi arrestato e condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione del Tribunale di Tivoli.



