'Hai fatto la spia' e lo minacciano, due arrestati a Roma

Lo accusavano di avere fatto la spia consentendo il loro arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo, dopo essere stati scarcerati, lo hanno preso di mira minacciandolo e chiedendogli denaro per farsi "risarcire" dei soldi persi a seguito della mancata vendita della droga sequestrata. I due, un 38enne e un 43enne, sono stati arrestati dalla polizia per l'accusa di estorsione nell'ambito di una indagine della Procura di Roma.

Erano stati gli investigatori del commissariato Flaminio, nel mese di giugno scorso, ad arrestare i due uomini quando, durante un controllo sulla via Cassia, erano stati trovati in possesso di circa 100 grammi di cocaina. I due erano convinti che a portare la polizia sulle loro tracce fosse stato un loro conoscente.

Pertanto gli indagati, direttamente, ma anche attraverso degli intermediari, hanno iniziato a minacciare il presunto "spione" chiedendogli il denaro perso a causa della mancata vendita della cocaina paventandogli anche la possibilità di raccontare al Giudice che fosse anche lui coinvolto nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti quale principale spacciatore.

La vittima, quindi, ha pagato i due aguzzini poco meno di mille euro. Una cifra non ritenuta sufficiente tanto che le minacce sono proseguite con maggiore insistenza. L'uomo, temendo per la sua vita, dopo aver saputo che i due si stavano organizzando con una pistola per ferirlo, si è rivolto al commissariato di piazza Azzarita.



