Gualtieri, finestre chiuse in area rogo discarica abusiva

"Sono in contatto con la Protezione civile e con il presidente del municipio sul posto. La discarica sembrerebbe illegale in un terreno privato e bisogna capire cosa c'era sotto il terreno. Abbiamo già dato un'indicazione sul sito di Roma Capitale di tenere le finestre chiuse" nell'area limitrofa all'incendio. "Al termine della conferenza riprenderò i contatti con gli operatori per aggiornarmi sulla situazione".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presentazione del nuovo piano mezzi di Ama per la pulizia della città presso la rimessa di Tor Pagnotta. Un vasto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri all'interno di una discarica rifiuti abusiva a Roma, nella zona di via di Ponte Mammolo. Sul posto dalle 23.30 sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con autobotti e carro schiuma. Ad andare a fuoco materiale vario e baracche. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche polizia, carabinieri, personale del 118 e Arpa Lazio.



