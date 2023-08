Controlli antidroga dei carabinieri a Frosinone

I carabinieri hanno compiuto una serie di controlli antidroga effettuando decine di perquisizioni nell'area compresa tra via Marittima e viale Grecia, nella parte bassa del capoluogo. Ad effettuarle sono state le pattuglie della Compagnia di Frosinone e del Nucleo Investigativo, con il supporto dei Cinofili di Santa Maria Galeria e del Nas di Latina.

In via Marittima hanno segnalato alla prefettura un 45enne per il possesso di cocaina per uso personale. Sono state identificate in tutto 25 persone, verificata la regolarità di 15 veicoli elevando 3 contravvenzioni al Codice della Strada, controllate 8 persone ai domiciliari o sottoposte a misure di prevenzione.

I militari della Stazione di Frosinone Scalo ed il personale del Nucleo Antisofisticazioni hanno eseguito controlli su vari esercizi commerciali senza accertare irregolarità.

In viale Grecia è stato individuato un appartamento Ater non occupato da alcun inquilino: i carabinieri ritengono che venisse utilizzato come punto di appoggio per lo spaccio e lo hanno riconsegnato all'azienda dell'edilizia territoriale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA