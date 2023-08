Castelforte, ultimata bonifica 153 ordigni bellici inesplosi

Termina oggi l'attività degli specialisti del 21° Reggimento Guastatori di Caserta, unità della Brigata bersaglieri "Garibaldi" responsabile delle attività di bonifica da residuati bellici in tutta la provincia dell'agro pontino, impegnati, a partire dal 19 giugno 2023, nella bonifica occasionale complessa di 153 ordigni inesplosi, di origine britannica, statunitense e tedesca, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le modalità operative di bonifica e brillamento di tali residuati, che consistevano principalmente in bombe da mortaio, sono state definite nell'ambito di specifiche riunioni coordinate dalla Prefettura di Latina, al fine di assicurare le più rigorose misure di sicurezza, sotto il profilo operativo, a cui hanno partecipato rappresentanti del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, del 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Castelforte e del Comune di Santi Cosma e Damiano. A circa un mese e mezzo dall'inizio dell'intervento, la totalità degli ordigni sono stati recuperati da una densa area boschiva nel Comune di Castelforte, e successivamente trasportati in una cava di Santi Cosma e Damiano (LT), dove è avvenuta la neutralizzazione dei residuati bellici.



