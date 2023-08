Roma,pattugliamenti congiunti carabinieri-Guardia Civil spagnola

Anche quest'anno a Roma l'Arma dei Carabinieri e la Guardia Civil spagnola hanno concordato di effettuare pattugliamenti congiunti, in uniforme nell'ambito del piano "Turismo Sicuro 2023", volto a garantire la sicurezza dei turisti e dei connazionali. In particolare nelle zone maggiormente frequentate dai turisti nella Capitale saranno in servizio pattuglie miste di Carabinieri e Guardia Civil spagnola.

L'iniziativa, già sperimentata negli anni scorsi, mira a garantire assistenza ai turisti di lingua spagnola e agevolare loro la permanenza nelle Capitale durante le vacanze, facilitando, all'occorrenza, i contatti con le autorità diplomatiche ed anche con le istituzioni locali.

Fino a fine mese, un militare della Guardia Civil sarà impiegato con i Carabinieri nelle ordinarie attività di controllo del territorio, indossando la propria uniforme d'ordinanza, in modo tale da essere riconoscibile dai propri connazionali.

Questa iniziativa, di grande impatto per i turisti di molti paesi di madrelingua spagnola, prevede per l'estate pattugliamenti congiunti con la Guardia Civil anche in altre città italiane. Nello stesso ambito, anche nelle località turistiche della Spagna, in questo periodo, sono impegnati i Carabinieri al fianco delle pattuglie della Guardia Civil spagnola.



