Roma, panchine con targhe antiviolenza in tutti i municipi

Hanno preso il via i lavori di installazione delle nuove panchine su cui è apposta una targa con il numero antiviolenza 1522 e un QR Code che consente di collegarsi al link della pagina dei centri antiviolenza sul portale di Roma Capitale. Le prime sono state posizionate al Parco Salerno e al Parco Gaverina nel municipio XIV e nei prossimi giorni altre saranno installate in altri parchi. Il Dipartimento capitolino Tutela Ambiente ha distribuito ad ogni municipio 15 nuove panchine e sta procedendo con un programma di interventi di riparazione di quelle ammalorate. Con questo obiettivo è stato completato, inoltre, il censimento delle oltre 8.000 panchine di competenza comunale per individuarne la localizzazione e le necessità di sostituzione o rinnovo.

"Abbiamo fortemente voluto questo progetto che prevede di dotare tutte le panchine pubbliche della targa con il numero antiviolenza 1522, con l'obiettivo di fornire un supporto concreto di soccorso e assistenza alle persone vittime di violenza o stalking e, insieme, sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che continua ad avere drammatiche dimensioni. Un progetto che accompagna un programma complessivo di censimento e riqualificazione degli arredi, un tassello che si aggiunge al lavoro per assicurare decoro e fruibilità a parchi e giardini della città", dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.





