Omicidio Thomas, Riesame conferma detenzione per i Toson

La Prima Sezione del tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato da Roberto Toson e suo figlio Mattia, arrestati il 18 luglio scorso. Sono accusati di avere assassinato con un colpo di pistola alla testa il 19enne Thomas Bricca la sera del 30 gennaio nel centro storico di Alatri: lo avrebbero fatto per vendetta dopo due risse avvenute nei giorni precedenti, con il gruppo nel quale il ragazzo si trovava.

Padre e figlio avevano chiesto la scarcerazione sostenendo l'assenza di gravi e concordanti indizi a loro carico. Invece resteranno nel carcere di Civitavecchia dove sono stati associati su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Frosinone.

Non demordono i difensori Angelo Testa e Umberto Pappadia che nel pomeriggio hanno annunciato ricorso per Cassazione. Le motivazioni della sentenza verranno rese note verso la metà di settembre.

Nel frattempo le indagini della Procura della Repubblica di Frosinone proseguono alla ricerca dei tasselli che ancora mancano: l'arma del delitto e lo scooter usato da chi ha commesso l'omicidio. Nella ricostruzione dell'accusa, Roberto e Mattia Toson arrivarono al Girone di Alatri in sella ad un T-Max guidato dal padre, il figlio avrebbe mirato e fatto fuoco.

Vero bersaglio della spedizione - sostiene la procura - era Omar, un amico di Thomas: ci fu uno scambio di persona in quanto entrambi indossavano un giubbino dello stesso colore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA