Lavoratori Pas, Usb 'c'è apertura su rinnovo convenzione'

Si apre uno spiraglio per il 'domani' dei circa 60 lavoratori, uomini e donne, della Pas, la società che assicura la vigilanza nei porti di Civitavecchia - uno dei principali terminal croceristici del Mediterraneo - e Gaeta. Lo sottolinea l'Unione sindacale di base dopo l'incontro svoltosi il primo agosto tra il presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino, e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

"Dopo un'attesa durata qualche settimana, si è finalmente svolto l'incontro sul futuro della Port Authority Security (Pas), la società che finora ha operato 'in house' e che rischia l'esternalizzazione del servizio, tra il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mtcs, Pino Musolino, e le organizzazioni sindacali. Un faccia a faccia fortemente voluto dalla nostra organizzazione - rileva Riccardo Petrarolo di Usb -, arrivato dopo diverse richieste di incontro e soprattutto dopo la mobilitazione dei lavoratori a luglio". Secondo Petrarolo, "il confronto è stato proficuo e, per la prima volta, l' Autorità di Sistema Portuale ha aperto uno spiraglio sulla possibilità che la convenzione della Pas, attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2023, venga finalmente rinnovata".

"Un'apertura al rinnovo della convenzione che, a nostro avviso, riconosce contemporaneamente - rileva il sindacalista di Usb - sia l'ottimo lavoro svolto dallo stesso socio unico per risanare i conti della Pas, sia l'impegno costante dei lavoratori e delle lavoratrici che, anche in condizioni di lavoro disagiate, non hanno mai fatto mancare il loro contributo e la loro professionalità". "Certo, ci saremmo aspettati qualcosa di più concreto, ma per ora - dice Petrarolo - registriamo comunque positivamente questa timida apertura alle nostre richieste". "I bilanci positivi della Pas, i suoi costi orari perfettamente in linea con la media nazionale e la professionalità dei suoi operatori, ci spingono a chiedere ancora una volta il rinnovo della convenzione e la rapida stabilizzazione dei precari.

Richieste chiare e inequivocabili che non mancheremo di ribadire anche al prossimo incontro previsto in Autorità Portuale per i primi giorni di settembre", conclude Petrarolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA