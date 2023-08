Latina, due bagnini salvano tre adolescenti dall'annegamento

Ieri mattina tre adolescenti di circa 16 anni sono stati salvati dall'annegamento sul lungomare di Latina da due bagnini di 19 e 20 anni, i quali stavano prestando servizio come assistenti bagnanti in due stabilimenti vicini tra loro sul lato destro del litorale del capoluogo pontino. Come riporta l'edizione odierna de "Il Messaggero - Latina", quando i tre adolescenti, che si erano buttati in acqua dalla spiaggia libera, sono stati trasportati dalla corrente fino agli scogli vicino al primo lido, il bagnino 19enne ha avvertito il collega e amico che si trovava poco più avanti all'altro lido. Insieme, i due assistenti bagnanti si sono tuffati in acqua, riportando a riva sani e salvi due ragazze e un ragazzo minorenni che rischiavano l'annegamento poco prima della boa bianca.



